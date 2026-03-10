Rückkehr zu Kultfilmen: Arnold Schwarzenegger plant Conan- und Predator-Comeback

Arnold Schwarzenegger plant das große Comeback: Der 78-Jährige bestätigte, dass er Gespräche über seine Rückkehr in Sequels zu "Predator", "Conan der Barbar" und "Phantom-Kommando" führt - allesamt Kultfilme aus den 1980ern.
Arnold Schwarzenegger (78) plant offenbar ein Comeback in gleich mehreren seiner bekanntesten Action-Rollen. Beim "Arnold Sports Festival" im amerikanischen Columbus, Ohio, bestätigte der Schauspieler am Wochenende, dass er derzeit in Verhandlungen steckt, um seine Rollen in "Predator" (1987) sowie in neuen Filmen zu "Conan der Barbar" (1987) und "Phantom-Kommando" (1985) wieder aufzunehmen. Er beschrieb das Ganze als eine Art "Auferstehung all dieser Filme", die er auf dem Höhepunkt seiner Action-Karriere in den 1980er-Jahren gedreht hatte.