Rückkehr zu Kultfilmen: Arnold Schwarzenegger plant Conan- und Predator-Comeback

Arnold Schwarzenegger plant das große Comeback: Der 78-Jährige bestätigte, dass er Gespräche über seine Rückkehr in Sequels zu "Predator", "Conan der Barbar" und "Phantom-Kommando" führt - allesamt Kultfilme aus den 1980ern.

Arnold Schwarzenegger (78) plant offenbar ein Comeback in gleich mehreren seiner bekanntesten Action-Rollen. Beim "Arnold Sports Festival" im amerikanischen Columbus, Ohio, bestätigte der Schauspieler am Wochenende, dass er derzeit in Verhandlungen steckt, um seine Rollen in "Predator" (1987) sowie in neuen Filmen zu "Conan der Barbar" (1987) und "Phantom-Kommando" (1985) wieder aufzunehmen. Er beschrieb das Ganze als eine Art "Auferstehung all dieser Filme", die er auf dem Höhepunkt seiner Action-Karriere in den 1980er-Jahren gedreht hatte.

Konkret sagte Schwarzenegger mit Blick auf "Predator": "Sie haben eine Fortsetzung von 'Predator' gemacht - kein Remake, aber einen zusätzlichen 'Predator'. Und der Regisseur macht das großartig. Jetzt möchte er, dass ich im nächsten 'Predator' dabei bin. Wir haben darüber gesprochen." Dabei verwies er auf Regisseur Dan Trachtenberg, der mit "Prey" (2022) und zuletzt "Predator: Badlands" frischen Wind in das Horror-Franchise gebracht hatte.

Fox Studios entdecken Arnold Schwarzenegger neu

Dass gleich mehrere Projekte gleichzeitig in der Luft liegen, ist kein Zufall. Schwarzenegger selbst schilderte, wie das Studio auf ihn zugekommen sei: "Fox Studios hat Arnold quasi wiederentdeckt. Sie kamen zu mir und sagten: 'Wir wollen, dass du 'Predator' machst, wir haben gerade das Skript für 'Phantom-Kommando 2' für dich.' Und sie haben einen Autor-Regisseur engagiert, der Tom Cruises letzte vier Filme gemacht hat, um 'König Conan' zu schreiben und zu inszenieren." Wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtete, handelt es sich dabei um Christopher McQuarrie (57), der für die jüngsten "Mission: Impossible"-Filme verantwortlich zeichnet.

Schwarzenegger machte deutlich, dass seine möglichen Auftritte in den neuen Filmen dem Rechnung tragen würden. "Ich werde immer noch Ärsche treten, aber es wird ein bisschen anders sein", sagte er. Für "König Conan" skizzierte er die Grundidee der Geschichte: "Conan war 40 Jahre lang König und wird selbstgefällig. Dann wird er langsam aus dem Königreich gedrängt, es kommt zu Konflikten, und dann kehrt er irgendwie zurück - mit jeder Menge Wahnsinn, Gewalt und Magie."