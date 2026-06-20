Sechs Jahre nach dem Megxit steht Prinz Harry und Herzogin Meghan eine ungewöhnliche Rückkehr bevor: Für ihren Besuch in Großbritannien sollen sie in einer königlichen Residenz unterkommen - womöglich sogar im Buckingham-Palast. Erstmals seit vier Jahren reisen zudem die Kinder mit.

Sechs Jahre nach ihrem als "Megxit" bekannten Rückzug in die USA steht Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) unter Umständen eine kaum noch für möglich gehaltene Rückkehr bevor. Für ihren Besuch in Großbritannien im kommenden Monat soll das Paar in einer königlichen Residenz unterkommen - und bringt erstmals seit vier Jahren die Kinder mit. Das berichtet "The Sun".

Wegen Harrys Sicherheitsbedenken könnte das Paar demnach sogar im Buckingham-Palast wohnen. Ein Insider verweist darauf, dass es sich um das "sicherste Gebäude Großbritanniens" handle. König Charles (77) soll zudem überglücklich sein, seine Enkel Archie (7) und Lilibet (5) wiederzusehen.

Ein Wiedersehen mit den Enkeln

Dem Bericht zufolge gibt es "eine Vereinbarung", dass Charles Archie und Lilibet trifft. Die in Kalifornien lebenden Sussexes hatten sich lange dagegen gesträubt, die Kinder mitzunehmen - seit Harry sein Recht auf staatlichen Personenschutz im Zuge des Megxit im Januar 2020 entzogen wurde. Seine Enkel, die als Sechster und Siebter in der Thronfolge stehen, hat Charles seit dem Platin-Jubiläum der Queen im Juni 2022 nicht mehr gesehen.

Auch Meghan soll zugestimmt haben, in einer königlichen Unterkunft mit bewaffneten Wachen zu logieren. Für sie wäre es die erste Rückkehr seit der Beerdigung von Königin Elizabeth II. im September 2022. Ob sie Harry und die Kinder beim Treffen mit dem König begleitet, ist demnach noch offen.

Termine vor den Invictus Games

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die gesamte Familie Harry begleitet, wenn er vom 6. bis 10. Juli im Vorfeld seiner Invictus Games im kommenden Jahr für Termine in Birmingham und London weilt. Ein Treffen mit seinem Bruder William (43), dem Prinzen von Wales, wird hingegen nicht erwartet. Die beiden sollen seit der Beerdigung der Queen nicht mehr gesprochen haben.

Für die Unterbringung werden verschiedene royale Anwesen geprüft. Der Buckingham-Palast steht derzeit wegen einer rund 425 Millionen Euro teuren Renovierung leer; frühere Übernachtungsangebote hatte Harry abgelehnt. Insider betonen jedoch, der Palast sei das sicherste Gebäude des Landes, bewacht von der Household Division und bewaffneten Polizeibeamten. Infrage kämen auch der St.-James-Palast, Schloss Windsor oder das frühere Sussex-Zuhause Frogmore Cottage.

Hoffnung auf Versöhnung

Im Mai 2025 hatte Harry der BBC von seiner Hoffnung auf eine Versöhnung erzählt. Im September traf er Charles keine 45 Minuten im Clarence House, im Gepäck ein gerahmtes Foto seiner Kinder. Zuletzt war die Familie im Juni 2022 zum Platin-Jubiläum gemeinsam in Großbritannien, damals ebenfalls in Frogmore Cottage.