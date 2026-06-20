Sechs Jahre nach dem Megxit steht Prinz Harry und Herzogin Meghan eine ungewöhnliche Rückkehr bevor: Für ihren Besuch in Großbritannien sollen sie in einer königlichen Residenz unterkommen - womöglich sogar im Buckingham-Palast. Erstmals seit vier Jahren reisen zudem die Kinder mit.
Sechs Jahre nach ihrem als "Megxit" bekannten Rückzug in die USA steht Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) unter Umständen eine kaum noch für möglich gehaltene Rückkehr bevor. Für ihren Besuch in Großbritannien im kommenden Monat soll das Paar in einer königlichen Residenz unterkommen - und bringt erstmals seit vier Jahren die Kinder mit. Das berichtet "The Sun".