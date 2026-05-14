Sat.1 beendet die erste Staffel der "Kommissar Rex"-Neuauflage mit einem besonderen Abend: Nach der Finalfolge am 18. Mai läuft eine Dokumentation über drei Jahrzehnte Seriengeschichte.
Am Montag, 18. Mai 2026, endet die erste Staffel der Neuauflage der Kultserie "Kommissar Rex" mit Maximilian Brückner (47) als Kommissar Max Steiner und seinem Schäferhund. Zum Abschied gibt es einen doppelten Programm-Abend: Um 20:15 Uhr läuft die sechste und letzte Folge des Reboots, danach zeigt der Sender ab 22:15 Uhr die Dokumentation "Fernsehgeschichten - Kommissar Rex".