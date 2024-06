Rückblick auf 46 Jahre Bezirksliga Stuttgart: Vom Meister-„Männe“ bis zum Stuttgart-Lewandowski

1 Rekordmeister in der Liga: der TV Echterdingen. Im Bild das Meisterteam von 1984. Foto: Archiv Filder-Zeitung/Archiv

Ein Rückblick auf 46 Jahre Fußball-Bezirksliga Stuttgart, für die mit der Reform der Bezirke nun Schluss ist. Wer steht wo in der ewigen Tabelle? Wer war am häufigsten Meister? Wie hießen die Trainer? Wir haben die Antworten.











Die Rekordmeister Der eine spielt schon seit 22 Jahren nicht mehr in dieser Liga. Und auch beim anderen muss man schon zu einer der reiferen Generationen gehören, um sich überhaupt noch daran zu erinnern, dass er mal das Spitzenteam schlechthin auf der Stuttgarter Bezirksebene war. Die Rede ist vom TV Echterdingen und TSV Rohr – ja, diese beiden Vereine führen das Titelranking an. Fünfmal ging der Meisterwimpel an Gelb-Schwarz, viermal an Grün-Weiß. Verteilt über die 1980er- und 1990er-Jahre lieferten sich die beiden Kontrahenten mehrere heiße Meisterschaftsduelle.