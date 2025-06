RTC Fellbach: Kartslalom: Schnell sein allein genügt manchmal nicht

1 Schnellster in seiner Altersklasse: Leon Munk Foto: Susanne Degel

Für Leon Munk vom Racing und Touring Club (RTC) Fellbach hätte das Heimrennen am vergangenen Sonntag nicht erfolgreicher verlaufen können. Auf dem Parkplatz der Firma SuP-Trans an der Eisenbahnstraße raste der 14-Jährige in der Altersklasse K4 im E-Kart zum Sieg. Dabei bewältige er den Slalomparcours zweimal fehlerfrei und hatte am Ende in Summe beider Zeitläufe mehr als zwei Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Ben Layer vom MSC Backnang. Seriensieger Luis Conti (MSC Bittenfeld) war in beiden Läufen zwar schneller als der Fellbacher gewesen, weil er im zweiten Durchgang aber zwei Poller umfuhr, bekam er vier Strafsekunden aufgebrummt und musste sich mit Platz sechs zufrieden geben.