Die Gymnastinnen vom Bundesstützpunkt in Schmiden haben in den vergangenen zwölf Monaten nahtlos an die Vorjahreserfolge angeknüpft.
Gymnastikkönigin Darja Varfolomeev hat den krönenden Schlusspunkt hinter ein erfolgreiches Jahr gesetzt. Bei der Gala zur Wahl der Sportler des Jahres 2025 am vergangenen Samstagabend im Kurhaus in Baden-Baden stand die Vorjahressiegerin erneut auf dem Treppchen. Mit 1701 Stimmen landete die 19-Jährige vom TSV Schmiden auf dem zweiten Platz, nur knapp geschlagen von Biathletin Franziska Preuß, die 1749 Stimmen der Sportjournalistinnen und -journalisten erhalten hatte. Nicht nur für den Star der Szene geht ein gutes Jahr zu Ende. Denn die Gymnastinnen vom Bundesstützpunkt Schmiden unterstrichen auf nationaler Ebene ihre Ausnahmestellung.