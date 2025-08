Für Darja Varfolomeev, Margarita Kolosov, Anastasia Simakov, Lada Pusch und Viktoria Steinfeld geht es in Dresden um nationale Meisterehren. Die Gymnastinnen vom Bundesstützpunkt Schmiden wetteifern im Rahmen der „Finals“ aber auch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften vom 20. bis 24. August in Rio de Janeiro.

Die Riege der Besten wird von Darja Varfolomeev angeführt

Vier Tage lang ist Dresden das Zentrum des deutschen Spitzensports. Noch bis zum Sonntag werden in 20 Sportarten die nationalen Meister ermittelt. In der Joynext-Arena kämpfen die Gymnastinnen um fünf Titel – an diesem Freitag im Mehrkampf und am Samstag in vier Gerätefinals – und bis zu drei Tickets für die Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro. Die Riege der besten deutschen Gymnastinnen wird von Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden angeführt. Die 18-jährige Olympiasiegerin von Paris ist nach der Doppelbelastung mit Training und Prüfungsstress für die Mittlere Reife wieder auf den Sport fokussiert. „Für Darja war das erste Halbjahr eine große Herausforderung“, sagt Isabell Sawade, die Teamchefin für Rhythmische Sportgymnastik beim Deutschen Turner-Bund (DTB). „Jetzt kann sie sich wieder voll auf die sportliche Karriere konzentrieren.“ Die „Finals“ dienen als wichtige Standortbestimmung und optimale Vorbereitung auf den sportlichen Jahreshöhepunkt, die WM in Brasilien.

Die Leistungen entscheiden, wie viele nach Rio fahren

Darja Varfolomeev geht in Dresden als Titelverteidigerin mit Keulen, Ball und Band in den Wettkampf – und als Gewinnerin der ersten Qualifikationsrunde für Rio, die Anfang Juli in Schmiden ausgetragen wurde. Ihre Trainingsgefährtin, die Olympiavierte Margarita Kolosov, hat als Zweite der ersten Quali-Runde die beste Ausgangsposition für das zweite, vielleicht auch dritte Ticket, die der DTB für die Weltmeisterschaft vergibt. Die 20-Jährige gewann im Vorjahr die deutsche Meisterschaft im Mehrkampf und mit dem Ball und Mitte Juli bei den FISU University Games in der Region Rhein-Ruhr Gold mit dem Ball. Bei der Ticketvergabe mischt auch Anastasia Simakova vom TSV Schmiden mit, Juniorinnenweltmeisterin mit dem Seil von 2019 und Silbermedaillengewinnerin mit dem Ball bei den Europameisterschaften Anfang Juni in Tallinn. „Die Leistungen in Dresden werden letztendlich darüber entscheiden, wer und wie viele Gymnastinnen nach Rio fahren“, sagt Sina Maier, Schmidens Stützpunktmanagerin .

Nationalgruppe ebenfalls am Start

Die dort ansässige Nationalgruppe ist in Dresden auch am Start. Größter Konkurrent für Melanie Dargel, Olivia Falk, Anja Kosan, Helena Ripken, Anna-Maria Shatokhin und Emilia Wickert ist Titelverteidiger TV Dahn.