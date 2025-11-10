Royales Sammlerstück: Range Rover von Queen Elizabeth II. für 76.000 Euro versteigert

Ein Range Rover aus dem Besitz der verstorbenen Queen Elizabeth II. hat bei einer Auktion in Birmingham umgerechnet rund 76.000 Euro eingebracht. Das in "Tonga Green Metallic" lackierte Fahrzeug gilt als absolute Rarität.
Ein königliches Gefährt hat den Besitzer gewechselt: Bei einer Auktion erzielte ein ehemaliger Range Rover von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am Samstag, den 8. November, einen Verkaufspreis von 66.375 Pfund - umgerechnet etwas weniger als 76.000 Euro. Das Fahrzeug der verstorbenen Monarchin lockte wohl Sammler aus aller Welt an.