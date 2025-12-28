Rotwildpark in Stuttgart: Haufenweise Müll auf Stuttgarter Waldparkplatz entsorgt
Illegal entsorgter Müll am Stuttgarter Parkplatz Wildparkstraße. Foto: Jan Sellner

Kein schöner Anblick: Unbekannte haben am Parkplatz beim Rotwildpark illegal Müll abgeladen. Nicht nur Kleinzeug, sondern jede Menge Hausrat. Die Polizei prüft den Fall.

„Das darf doch nicht wahr sein!“ Spaziergänger, die nach den Weihnachtsfeiertagen auf den Parkplatz Wildparkstraße einbogen, um von dort durch den Rotwildpark in Richtung Bärenschlössle zu spazieren, stehen kopfschüttelnd vor einem großen Müllberg. Am Rande des Parkplatzes haben Unbekannte Müll und Unrat von Fassungsvermögen eines Kleinlasters illegal entsorgt: volle Plastiksäcke, Eimer, Teile eines Kinderbettes, Teppichboden, Plastikleisten, eine Matratze – das Ganze erinnert an eine brachiale Haushaltsauflösung.

 

Bei den nach und nach eintreffenden Wochenendausflüglern löst die wilde Müllkippe im Naherholungsgebiet allenthalben Kopfschütteln aus. „Wer macht denn so was?“, fragen sich einige. Und wer macht das jetzt wieder weg? Die Forstverwaltung dürfte damit einiges an Arbeit haben.

Die Stuttgarter Polizei erklärte auf Anfrage, sie nehme den illegal entsorgten Müll in Augenschein und prüfe, wer der Verursacher sei. Illegale Müllentsorgung wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

 