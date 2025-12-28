Rotwildpark in Stuttgart: Haufenweise Müll auf Stuttgarter Waldparkplatz entsorgt

1 Illegal entsorgter Müll am Stuttgarter Parkplatz Wildparkstraße. Foto: Jan Sellner

Kein schöner Anblick: Unbekannte haben am Parkplatz beim Rotwildpark illegal Müll abgeladen. Nicht nur Kleinzeug, sondern jede Menge Hausrat. Die Polizei prüft den Fall.











„Das darf doch nicht wahr sein!“ Spaziergänger, die nach den Weihnachtsfeiertagen auf den Parkplatz Wildparkstraße einbogen, um von dort durch den Rotwildpark in Richtung Bärenschlössle zu spazieren, stehen kopfschüttelnd vor einem großen Müllberg. Am Rande des Parkplatzes haben Unbekannte Müll und Unrat von Fassungsvermögen eines Kleinlasters illegal entsorgt: volle Plastiksäcke, Eimer, Teile eines Kinderbettes, Teppichboden, Plastikleisten, eine Matratze – das Ganze erinnert an eine brachiale Haushaltsauflösung.