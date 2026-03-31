Rotebühlplatz in Stuttgart: Beil-Überfall auf Juwelier – Video zeigt Festnahme

Ein Juwelier in Stuttgart wird von einem Mann mit einem Beil überfallen. Ein Video zeigt die Festnahme wenig später.

Ein 47 Jahre alter Mann hat laut Polizei einen Juwelier an der Königstraße in Stuttgart mit einem Beil überfallen – jetzt zeigt ein Video seine Festnahme wenig später am Rotebühlplatz. Zuvor habe er das Geschäft – bewaffnet mit seinem Beil – betreten und sich die Waren zeigen lassen. Eine 19-jährige Mitarbeiterin wurde laut Polizei beim Anblick des Beils misstrauisch, flüchtete in ein Büro und rief die Polizei.

Die Beamten trafen den Tatverdächtigen wenig später – etwas nach 19.30 Uhr – am Rotebühlplatz an, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ, nachdem er sein Beil beiseite gelegt hatte. Dies blieb in der um diese Uhrzeit noch sehr belebten City nicht unbemerkt. Ein Augenzeugen-Video, das unserer Redaktion zur Verfügung gestellt wurde, zeigt die bizarre Szene vom Montagabend.

Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hat, berichtet, wie sich der Mann auffällig langsam auf die Stadtbahn-Haltestelle Rotebühlplatz zubewegt habe. „Merkwürdig war auch, dass er die Axt an der Schneide und nicht am Griff hielt“, sagt er. Dann sei alles ganz schnell gegangen: Die Polizei sei plötzlich hinter dem Tatverdächtigen aufgetaucht, kurz darauf habe der Mann am Boden gelegen. Die Schilderungen decken sich mit dem Videomaterial.

Keine Verletzten

Etwa 20 Polizeibeamte seien bei der Festnahme vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Tatverdächtige habe Schmuck im Wert von etwa 200 Euro mitgenommen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wird er noch am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, auch wenn der Täter nach Polizeiangaben selbst einen Verband während seiner Festnahme trug. Die Verletzung liege aber schon länger zurück, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart.