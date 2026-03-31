Rotebühlplatz in Stuttgart: Beil-Überfall auf Juwelier – Video zeigt Festnahme

Ein Juwelier in Stuttgart wird von einem Mann mit einem Beil überfallen. Ein Video zeigt die Festnahme wenig später.
Ein 47 Jahre alter Mann hat laut Polizei einen Juwelier an der Königstraße in Stuttgart mit einem Beil überfallen – jetzt zeigt ein Video seine Festnahme wenig später am Rotebühlplatz. Zuvor habe er das Geschäft – bewaffnet mit seinem Beil – betreten und sich die Waren zeigen lassen. Eine 19-jährige Mitarbeiterin wurde laut Polizei beim Anblick des Beils misstrauisch, flüchtete in ein Büro und rief die Polizei.