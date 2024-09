Die Drehorte von „Rote Rosen“ im Überblick

1 (v.l.n.r.): Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger, Diana Staehly als Jördis Kilic, Yunus Cumartpay als Moran „MO“ Kilic. Foto: ARD/Thorsten Jander/Grafik: Esther Schwarz

Backsteinhäuser und viel Natur: Die Schauplätze aus „Rote Rosen“ sind für ihre atemberaubende Kulisse bekannt. Hier befindet sich der Drehort.











"Rote Rosen" ist eine der beliebtesten deutschen Telenovelas, die seit vielen Jahren Zuschauer mit ihren fesselnden Geschichten über Liebe, Intrigen und familiäre Konflikte in ihren Bann zieht. Besonders der malerische Schauplatz trägt zur einzigartigen Atmosphäre der Serie bei. Um sich die Kulissen vor Ort anzuschauen, müssen Sie in den Norden reisen: Der Drehort befindet sich in Niedersachsen.