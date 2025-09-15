Rote Karte gegen den VfB Stuttgart: Sperre für Johan Manzambi steht fest
Die Sperre für Johan Manzambi steht fest. Foto: Tom Weller/dpa/Tom Weller

Freiburgs Johan Manzambi fliegt in der Schlussphase des Heimspiels gegen Stuttgart vom Platz. Nun steht fest, wie lange er zuschauen muss. Für den Schweizer endet eine kleine Serie.

Mittelfeldspieler Johan Manzambi vom SC Freiburg ist nach seinem Platzverweis gegen den VfB Stuttgart für zwei Partien gesperrt worden. Der 19-Jährige hatte beim 3:1 (0:1)-Sieg der Badener gegen die Schwaben in der Fußball-Bundesliga am Samstag die Rote Karte gesehen. Er hatte VfB-Profi Ramon Hendriks in der Nachspielzeit mit dem Bein am Kopf getroffen.

 

Manzambi fehlt den Freiburgern damit beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag und in der Liga-Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 28. September. Bislang stand der junge Schweizer in allen Pflichtspielen des SC in dieser Saison in der Startelf.

 