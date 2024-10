Rosswag im Landkreis Ludwigsburg: Der Wein von Schlagerstar Ross Antony ist da – die ersten Bilder

Stars und Sternchen im Landkreis Ludwigsburg Schlagerstar Ross Antony macht Wein in Rosswag

Ross und Paul heißen die beiden neuen Weine der Lembergerland Kellerei in Rosswag (Kreis Ludwigsburg). Die Paten sind Schlagerstar Ross Antony und sein Ehemann, der Opernsänger Paul Reeves. Wie die beiden auf den Wein kamen und was sie am Sonntag in Rosswag vorhaben.