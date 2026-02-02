In "Der schwarze Schwan" schlüpft Jan Josef Liefers erneut in die Rolle des Berliner Anwalts Joachim Vernau. Diesmal wacht er neben einer Leiche auf und muss seine Unschuld beweisen. Die Thriller der Vernau-Reihe entstehen nach den Romanen von Elisabeth Herrmann.
Was wäre, wenn man eines Morgens neben einer Leiche aufwacht - und sich an nichts erinnern kann? Genau in dieser Albtraumsituation findet sich der Berliner Anwalt Joachim Vernau im neuen TV-Thriller "Der schwarze Schwan" wieder. Zu sehen ist Jan Josef Liefers (61) in dieser Ermittlerrolle am 2. Februar um 20:15 Uhr im ZDF.