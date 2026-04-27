Rollstuhlrugby TSV Schmiden: Im Rolli auf Punktejagd

Das Rollstuhlrugby-Team des TSV Schmiden, die Wilden Schwaben, ist am vergangenen Samstag erfolgreich in die neue Saison in der Regionalliga gestartet. In der heimischen Trainingshalle am Schmidener Weg besiegte das Team um den Spieler und Mannschaftsverantwortlichen Rudolf Dumler die Munich Rugbears mit 38:17 Punkten und die Augsburg Chairiots mit 36:22 Punkten. Lediglich gegen die Donauhaie Illerrieden setzte es eine 22:31-Niederlage. Drei Viertel lang war die Partie spannend gewesen, ehe den Gastgebern im Abschlussviertel zu viele unnötige Fehler unterliefen. In der Tabelle der Staffel Südost sind die Wilden Schwaben damit Zweite.

Einer aus dem inzwischen zehn Mann und zwei Frauen starken TSV-Kader ist Michael Salomon. Der 36-Jährige, der am Samstag auch viele Punkte gesammelt hat, ist erst vor gut zwei Jahren zu den Wilden Schwaben gestoßen, nachdem die Überredungskünste von Silvan Schwarz endlich gefruchtet hatten. Die beiden Männer kennen sich seit Jahren vom Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien (BKMF) und sind aufgrund ihrer Kleinwüchsigkeit beim Rollstuhlrugby spielberechtigt. Schnell war Michael Salomon vom Rollstuhlrugby-Virus infiziert. Er liebt den Konkurrenzkampf, mag die Gemeinschaft und findet es prinzipiell toll, dass er, der nur 1,40 Meter groß ist, überhaupt die Chance hat, eine Mannschaftssportart zu betreiben. „Das ist für Kleinwüchsige eher selten der Fall“, sagt Salomon, der als Berechnungsingenieur sein Geld verdient und ansonsten nicht im Rollstuhl sitzt.

Dass er in Pforzheim wohnend immer freitags eine recht lange Anfahrt ins Training hat, stört ihn nicht. „Es macht ja riesigen Spaß“, sagt er, auch wenn der Rollstuhl, den er vom Verein gestellt bekommen hat, nicht optimal passt. „Da gehe ich fast unter“, sagt er und lacht. Um die Rumpfbewegung gut in den Rolli übertragen zu können, schnallt er sich deshalb mit einem Spanngurt fest. Dass er seit zwei Jahren auch regelmäßig ins Fitnessstudio geht, zahlt sich inzwischen auch beim Rollstuhlrugby aus: „Muskelkraft gibt den Schub.“ Angst hat er im Übrigen nicht, wenn die Rollis ab und an wie bei den Boxautos aneinanderknallen – und auch schon mal umkippen. „Das sieht von Außen härter aus, als es ist“, sagt er. Überzeugen könne sich davon jeder beim Kesselfestival auf dem Cannstatter Wasen. Am 26. und 27. Juni dürfen die Wilden Schwaben dort ihre Sportart vorstellen.

In der ersten Liga bekommt der TSV Schmiden externe Verstärkung

Das Team des TSV Schmiden spielt in dieser Saison aber nicht nur in der Regionalliga, sondern auch in der Zweiten und Ersten Bundesliga, in der sie allerdings stets externe Verstärkungen bekommen. So spielen in der ersten Liga unter anderen zwei Akteure aus der Schweiz mit, und auch die deutsche Nationalspielerin Enya Schröder aus Niedersachsen streift sich dort das Trikot der Wilden Schwaben über.

Wer einmal bei den Wilden Schwaben vorbeischauen will, kann das immer freitags tun. Das Training findet von 16.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle am Schmidener Weg statt. Weitere Informationen gibt es unter der Mailadresse rollstuhlrugby@tsv-schmiden.de.