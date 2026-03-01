Rolls Royce Power Systems: Motorenbauer unter Volllast

Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen legt Rekordzahlen vor. Doch das schnelle Wachstum, befeuert durch Rüstung und KI, birgt Risiken.
Das Wetter passte zu den Nachrichten, die der Friedrichshafener Motorenhersteller Rolls Royce Power Systems bei seiner jährlichen Bilanz-Pressekonferenz bekannt gegeben hat: strahlende Sonne, blauer Himmel, spärliche Schatten. Der Vorstandsvorsitzende Jörg Stratmann meldete Rekordzahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg mit Stichtag 31. Dezember auf 5,72 Milliarden Euro, ein Plus von 19 Prozent gegenüber 2024. Der Betriebsgewinn kletterte auf 995 Millionen Euro (Vorjahr 662 Millionen). Bezogen auf die vergangenen drei Jahre, so Stratmann, sei das eine Verdreifachung. Und man befinde sich weiterhin „auf einem klaren Erfolgskurs“.