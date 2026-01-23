Nicht Robbie Williams mit seinem neuen Album "Britpop", sondern der deutsche Musiker Schiller mit seinem Werk "Euphoria" hat es auf den Charts-Thron geschafft.

Christopher von Deylen (55), besser bekannt als Schiller, hat es geschafft. Der Musiker, Produzent und Komponist feiert mit "Euphoria" sein zehntes Nummer-eins-Album in den deutschen Albumcharts, ermittelt von GfK Entertainment. Inklusive der Platte "Colors", die er unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlicht hat, kann er diesen Meilenstein zelebrieren.

Schiller teilt Erfolg mit Fans und Unterstützern Schiller, der mit dem neuen Album im Mai auf Tour geht und unter anderem in Köln, Hamburg und Berlin Halt macht, erklärt in einem Statement: "Der zehnte Nummer-eins-Erfolg in den Offiziellen Deutschen Album-Charts erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und tiefer Freude." Der Erfolg sei alles andere als selbstverständlich und "gehört nicht mir allein. Mein herzlicher Dank gilt meinem Publikum, das mich über all die Jahre begleitet und getragen hat, sowie meinen musikalischen Wegbegleitern, die mit Leidenschaft, Vertrauen und Kreativität diese Reise möglich machen."

Der deutsche Musiker hat internationale Konkurrenz hinter sich gelassen. Die Thrash-Metal-Ikonen von Kreator landen mit "Krushers Of The World" auf dem zweiten Platz, Popstar Robbie Williams schafft es mit seinem neuen Album "Britpop" "nur" auf den dritten Rang. Der Brite hatte seine Platte überraschend am 16. Januar und damit nicht wie geplant am 6. Februar veröffentlicht. Hinter ihm landen Taylor Swifts "The Life Of A Showgirl" und die K-Pop-Gruppe Enhypen mit "The Sin: Vanish".

Bei den deutschen Single-Charts ist Taylor Swift mit "The Fate Of Ophelia" auf dem Thron. "Miami" von Jazeek & reezy, Rayes "Where Is My Husband!", HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast mit "Golden" sowie "End Of Beginning" von Djo folgen ihr.

Zudem finden passend zur anstehenden Karnevals- und Faschingssaison einige Stimmungssongs in den Charts Platz, etwa GroßstadtEngel auf Rang 71 mit "Gute Laune", die Brassgruppe Druckluft mit "Karnevalsmaus" an 82 oder Breitners "Baby Bell" auf 76.