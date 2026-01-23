Nicht Robbie Williams mit seinem neuen Album "Britpop", sondern der deutsche Musiker Schiller mit seinem Werk "Euphoria" hat es auf den Charts-Thron geschafft.
Christopher von Deylen (55), besser bekannt als Schiller, hat es geschafft. Der Musiker, Produzent und Komponist feiert mit "Euphoria" sein zehntes Nummer-eins-Album in den deutschen Albumcharts, ermittelt von GfK Entertainment. Inklusive der Platte "Colors", die er unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlicht hat, kann er diesen Meilenstein zelebrieren.