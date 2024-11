Neue gute Nachrichten für Robbie-Williams-Fans: Nach seinem kürzlichen Erfolg bei den Bambi Awards und dem bevorstehenden Kinostart seines Biopics „Better Man” hat der Superstar jetzt noch eine Überraschung im Gepäck – eine große Europatour im Sommer 2025!

Robbie Williams wird dabei 28 Konzerte in 18 Ländern geben. „Diese Tour wird meine bisher kühnste – ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr zu sehen. Es wird Songs aus dem Film ‚Better Man‘ geben und auch neue Musik … aber dazu bald mehr“, schrieb der Sänger auf Instagram. Besonders gespannt dürfen sich auch deutsche Fans freuen, denn Williams wird in sechs Städten auftreten:

Robbie Williams Tour 2025: Termine in Deutschland

25. Juni – VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

30. Juni – Heinz von Heiden Arena, Hannover

9. Juli – Red Bull Arena, Leipzig

21. und 22. Juli – Waldbühne, Berlin

26. Juli – Olympiastadion, München

10. August – Deutsche Bank Park, Frankfurt

Die Tour startet am 31. Mai 2025 in Edinburgh und endet am 20. September in Helsinki. Wer dabei sein möchte, kann sich schon jetzt auf den Ticketverkauf vorbereiten. Vorbesteller des Soundtracks von „Better Man” erhalten exklusiven Zugang zur Pre-Sale-Runde, die am 13. November für UK & Irland und am 14. November für Europa beginnt. Der reguläre Ticketverkauf startet am 15. November.

Für Fans bedeutet das: Bereits jetzt die Weichen stellen, um Robbie Williams live zu erleben und in die Welt seines Biopics „Better Man” einzutauchen!

Das ist Robbie Williams

Robbie Williams gehört zu den erfolgreichsten Popstars Großbritanniens und hat mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und seinem unverwechselbaren Stil weltweite Bekanntheit erlangt. Seit seinem Durchbruch in den 1990er Jahren mit der Boyband Take That hat er eine bemerkenswerte Solokarriere aufgebaut, die von zahlreichen Hits wie „Angels”, „Feel” und „Rock DJ” geprägt ist. Williams ist bekannt für seine Wandelbarkeit und die Fähigkeit, Pop, Rock und Swing zu kombinieren und sich so immer wieder neu zu erfinden. Mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern, etlichen Auszeichnungen und spektakulären Live-Shows ist er eine Ikone der Popmusik, die auch nach Jahrzehnten ihre Fans zu begeistern weiß.