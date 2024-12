Ripples Stablecoin: Wo kann man RLUSD kaufen?

1 Ripple hat einen eigenen Stablecoin in der Pipeline. Foto: Ira Lichi / shutterstock.com

Noch ist nicht klar, wann genau RLUSD zum Verkauf freigegeben wird. Wo er angeboten werden soll, steht allerdings schon fest.











RLUSD ist ein neuer Stablecoin, der von Ripple Labs entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um eine digitale Währung, die an den US-Dollar gekoppelt ist und durch US-Dollar-Einlagen, Staatsanleihen sowie liquide Mittel gedeckt sein soll, wie das Unternehmen mitteilt. Der Stablecoin soll angeblich noch heute, am 4. Dezember, zum Verkauf freigegeben werden – vorausgesetzt, das New York Department of Financial Services erteilt die bislang ausstehende Genehmigung. Trotz dieser Ungewissheit hat Ripple bereits angekündigt, auf welchen Plattformen der RLUSD-Stablecoin verfügbar sein wird.