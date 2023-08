Was der Begriff „Rizz“ bedeutet und wie er sich etabliert hat, lesen Sie im Artikel. Jetzt weiterlesen!

Vor allem über TikTok verbreiten sich Memes, Redewendungen und Phrasen in Höchstgeschwindigkeit. Auch der Begriff „Rizz“ gehört dazu, der es dieses Jahr in die Top 10 der Jugendwörter des Jahres 2023 geschafft hat. Alles zur Begriffserklärung haben wir zusammengefasst.

„Rizz“: Bedeutung und Herkunft

Wer den Begriff „Rizz“ verwendet, der redet von der Fähigkeit, charmant und gut im Flirten zu sein. Abgeleitet wird der Begriff vom Wort „Charisma“ und ist von YouTuber Kai Cenat geprägt. Im Urban Dictionary wird „Rizz“ übersetzt unter anderem wie folgt definiert: „Rizz kommt eigentlich von dem Wort Charisma, das im südlichen Baltimore zu "rizzma" (das Substantiv, das Charisma ersetzt) und zu "rizz" (die Aktion, Charisma zu zeigen) verkürzt wird. Twitch-Livestreamer Kai Cenat, der im südlichen Baltimore wohnt, fing an, "rizz" in die Thumbnails der Kompilationen einzufügen, und der Begriff wurde in den ganzen Vereinigten Staaten übernommen“.

Wie verwendet man „Rizz“?

So wenden Sie „Rizz“ im Alltag an:

„Er hat es mir richtig angetan, er hatte richtig Rizz“

„Wenn er dir gefällt, dann geh doch rüber und zeig deinen Rizz“

Jugendwort des Jahres 2023: Die Top 10

Alles, was Sie zur Nominierung wissen sollten, finden Sie hier: Jugendwort des Jahres 2023. Neben „Rizz“ sind auch „side eye“, „Digga(h)“, „Kerl*in“, „NPC“, „goofy“, „slay“, „darf er so“, „yolo“ und „auf Lock“ nominiert.