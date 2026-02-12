Nahe Kipppunkte: Jetzt geht das Klimachaos erst richtig los

Kipppunkte im Klimasystem: Droht der Erde eine unumkehrbare Hitzephase? Forscher warnen vor unbeherrschbaren Kettenreaktionen und zeigen auch, wie wir den Crash-Kurs noch ändern können.
Ein internationales Forscherteam warnt eindringlich vor einer beschleunigten Erderwärmung, die zu einer dauerhaften Hitzephase führen könnte. „Das Klima der Erde entfernt sich gerade von den stabilen Bedingungen, die die menschliche Zivilisation über Jahrtausende hinweg getragen haben“, die Wissenschaftler im Fachjournal „One Earth“. Mehrere Teile des Erdsystems könnten bereits näher an einer Destabilisierung sein als angenommen.