Lucas Lazogianis holt seinen fünften deutschen Meistertitel in Serie. Für seine Vereinskollegen läuft es im bayerischen Elsenfeld schlechter.
Der Kronprinz hat zwar versucht, den König zu stürzen – aber geschafft hat er es nicht: Darius Kiefer, eines der größten deutschen Ringertalente im Halbschwergewicht, unterlag bei den nationalen Ringermeisterschaften erneut demjenigen, der in dieser Gewichtsklasse im griechisch-römischen Stil auf nationaler Ebene seit einigen Jahren das Referenzmaß ist: Lucas Lazogianis. Der in Einzelwettbewerben für die SG Weilimdorf startende Athlet holte im bayerischen Elsenfeld seinen fünften Titel in Folge. Nicht so gut lief es diesmal für seine Vereinskollegen Anton Buchholz, Akif Sen und Lisa Laible. Auch für Rico Rupp vom KSV Musberg war das Turnier schon früh beendet.