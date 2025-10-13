1 Der Fellbacher Prokopios Verletis siegt technisch überlegen. Foto: Michael Käfer

Die Verbandsliga-Ringer des SVF gewinnen am Herbstsamstag gegen den AV Sulgen mit 19:17 und festigt Rang sechs.











Es war ein Abend der schnellen Siege, an dem der SV Fellbach gegen die Ringer vom AV Sulgen mit 19:17 die Oberhand behielt: Lediglich zwei Kämpfe gingen über die vollen sechs Minuten. „Wir brauchen Punkte auch für die Rückrunde, deshalb war es ein ganz wichtiger Sieg“, kommentierte Thomas Heumann, der Sportliche Leiter des SVF-Ensembles, den zweiten Saisonerfolg am Samstag in der Silcherhalle.