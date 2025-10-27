Mit 21:14 Punkten besiegen die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach am Samstagabend die ersatzgeschwächte Gästeschar des VfL Obereisesheim.
Der Halbzeitstand auf der Anzeigetafel in der Silcherhalle ist für den Fellbacher Trainer Tariel Shavadze zuletzt oft unerfreulich gewesen. Selbst wenn die Fellbacher Ringer am Ende einen oder zwei Punkte für sich verbuchen konnten, bot der Pausenstand zumeist nur für die Gäste Erheiterndes. Am Samstagabend, anlässlich des 21:14-Heimsiegs gegen den bisherigen Tabellendritten VfL Obereisesheim, herrschte jedoch bereits beim Pausensprudel gute Stimmung bei dem 55-Jährigen: Mit 9:6 lag seine Verbandsliga-Equipe in Führung.