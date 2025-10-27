Der Halbzeitstand auf der Anzeigetafel in der Silcherhalle ist für den Fellbacher Trainer Tariel Shavadze zuletzt oft unerfreulich gewesen. Selbst wenn die Fellbacher Ringer am Ende einen oder zwei Punkte für sich verbuchen konnten, bot der Pausenstand zumeist nur für die Gäste Erheiterndes. Am Samstagabend, anlässlich des 21:14-Heimsiegs gegen den bisherigen Tabellendritten VfL Obereisesheim, herrschte jedoch bereits beim Pausensprudel gute Stimmung bei dem 55-Jährigen: Mit 9:6 lag seine Verbandsliga-Equipe in Führung.

Es war einmal mehr ein Aufeinandertreffen der Fellbacher Jugend mit einer überaus erfahrenen Mannschaft. Luca Benfari war als einziger Gästeringer jünger als die beiden mit jeweils 25 Jahren ältesten Fellbacher Kämpfer Tornike Katamadze und Lamin Bojang. Ein Durchschnittsalter von 19,8 Jahren weist das Ergebnisprotokoll für den SVF aus, 34,9 Jahre für den VfL Obereisesheim.

Gäste-Disqualifikation im finale Kampf

Schuld daran sind unter anderem die beiden Obereisesheimer Dragan Markovic, 53, und Valerij Scheibler, 48. Rein altersmäßig könnten sie die Väter ihrer Fellbacher Kontrahenten sein. Diesmal half ihnen die Routine jedoch nichts, denn beide Obereisesheimer unterlagen den SVF-Akteuren deutlich: Valerij Scheibler musste sich dem unter anderem mit einem sehenswerten Kopfhüftschwung punktenden Noel Lozancic, 17, bereits nach gut zwei Minuten technisch unterlegen geschlagen geben. Noch schneller kam im finalen Kampf des Abends das Ende für Dragan Markovic. Der Mattenfuchs griff immer wieder nach den Beinen von Gocha Meladze, 24, ein in der Stilart griechisch-römisch verbotenes Unterfangen, das der Kampfrichter Josef Steidle zuerst mit Ermahnungen und schließlich nach 98 Sekunden mit der Disqualifikation ahndete.

Die Gästetrainer Erhan Octavian und Ilie Winheim mussten gleich auf mehrere starke Kämpfer verzichten. Die letzte Absage erreichte sie erst eine gute Stunde vor dem Abwiegen, sodass Marcel Kunst in der Klasse bis 57 Kilogramm kampflos siegte. Ein 2:0 Punkterfolg gelang danach Gerasimos Zagliveris, bevor Tornike Katamadze den mehrfachen EM-Medaillengewinner Ivan Zamfirov sehenswert schulterte und Kyriakos Papadopoulos technisch überlegen gegen Luca Benfari gewann. Der nächste Heimkampf ist am Samstag, 1. November, gegen den KSV Aalen (19.30 Uhr, Silcherhalle).

SV Fellbach – VfL Obereisesheim. 57 kg (Freistil): Marcel Kunst kampflos/VfL ohne Kämpfer (Gesamt: 4:0); 130 kg (griechisch-römisch): Zagliveris – Zhekov 1:0-Punktsieg (5:0); 61 kg (gr.-r.): Güven – Steiger 0:2-Punktniederlage (5:2); 98 kg (Fr.): Horvat -Shaipov 0:4-Überlegenheitsniederlage (5:6); 66 kg (Fr.): Katamadze – Zamfirov 4:0-Schultersieg (9:6); 86 kg (gr.-r): Lozancic – Scheibler 4:0-Überlegenheitssieg (13:6); 71 kg (g.-r.): Papadopoulos – Benfari 4:0-Überlegenheitssieg (17:6); 80 kg (Fr.): Bojang – Evgeni 0:4-Überlegenheitsniederlage (17:10); 75 kg (Fr.): Kazantzidis – Duscov 0:4-Überlegenheitsniederlage (17:14); 75 kg (gr.-r.): Meladze – Markovic 4:0-Disqualifikationssieg (21:14).