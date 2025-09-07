Ringen-Regionalliga: Musberger Derby-Sieg nach Zoff in der Pause

Der KSV Musberg startet mit einem letztlich klaren 17:8 gegen die SG Weilimdorf in die Mannschaftssaison. Für Aufregung sorgt das Verhalten eines Akteurs der Gastgeber.
Die 20-minütige Pause nach der Hälfte der insgesamt zehn Kämpfe dient im Mannschaftsringen eigentlich dazu, für etwas Entspannung bei Zuschauern, Athleten und Betreuern zu sorgen. Beim 17:8-Derbysieg des KSV Musberg zum Auftakt der neuen Regionalliga-Saison am Samstagabend gegen die SG Weilimdorf war jedoch das Gegenteil der Fall. Der Gästetrainer Kemal Demir hatte ordentlich Gesprächsbedarf und tauchte wutentbrannt in der Musberger Kabine auf.