Rihanna und Beyoncé trugen ihre Mode: Schottische Designerin Pam Hogg ist tot

Die schottische Modedesignerin Pam Hogg ist gestorben. Ihre Kreationen waren besonders in der Musikwelt beliebt: Rihanna, Beyoncé und Lady Gaga trugen ihre Designs.
Die britische Modeszene hat eine ihrer schillerndsten Figuren verloren. Die schottische Designerin Pam Hogg, die mit ihren gewagten Kreationen Stars wie Rihanna (37) und Kate Moss (51) einkleidete, ist gestorben. Wie ihre Familie auf Instagram bekannt gab, verstarb die Designerin friedlich im St. Joseph's Hospice im Londoner Stadtteil Hackney, umgeben von Freunden und Familie.