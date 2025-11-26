Rihanna und Beyoncé trugen ihre Mode: Schottische Designerin Pam Hogg ist tot

Die schottische Modedesignerin Pam Hogg ist gestorben. Ihre Kreationen waren besonders in der Musikwelt beliebt: Rihanna, Beyoncé und Lady Gaga trugen ihre Designs.

Die britische Modeszene hat eine ihrer schillerndsten Figuren verloren. Die schottische Designerin Pam Hogg, die mit ihren gewagten Kreationen Stars wie Rihanna (37) und Kate Moss (51) einkleidete, ist gestorben. Wie ihre Familie auf Instagram bekannt gab, verstarb die Designerin friedlich im St. Joseph's Hospice im Londoner Stadtteil Hackney, umgeben von Freunden und Familie.

"Die Familie Hogg ist zutiefst betrübt, den Tod unserer geliebten Pamela bekannt zu geben", heißt es in dem Statement. Darin bedankt sich die Familie bei allen Mitarbeitern des Hospiz für ihre Unterstützung, die sie Hogg in ihren letzten Tagen entgegenbrachten. "Pamelas kreativer Geist und ihr Lebenswerk haben das Leben vieler Menschen jeden Alters berührt, und sie hinterlässt ein großartiges Vermächtnis, das uns weiterhin inspirieren, Freude bereiten und herausfordern wird, über die Grenzen des Konventionellen hinaus zu leben", schreibt die Familie weiter. Die Modedesignerin werde in "Herzen und Gedanken" weiterleben.

Eine Todesursache nannte die Familie nicht. Pam Hogg war zudem dafür bekannt, ihr genaues Alter stets geheim zu halten. Wie etwa die BBC berichtete, soll sie jedoch in ihren Sechzigern gewesen sein.

Die Musikwelt verabschiedet sich von ihr

Pam Hogg wurde vor allem für ihre figurbetonten Catsuits bekannt. Popstars wie Kylie Minogue, Rihanna und Lady Gaga trugen ihre Kreationen. Auch Shakira, Beyoncé, Blondie-Sängerin Debbie Harry, Claudia Schiffer und Kate Moss zeigten sich schon in ihren Designs. Prinzessin Diana soll einst ein von ihr entworfenes Kleid getragen haben, Prinzessin Eugenie wählte Medienberichten zufolge 2013 einen Hut von Hogg für das Pferderennen Royal Ascot.

Angesichts dessen war die Anteilnahme groß - vor allem aus der Musikwelt. "Heldin", kommentierte der Instagram-Account der Band Blondie unter dem Instagram-Beitrag von Hoggs Familie. "Die Welt hat eine wahre Größe verloren. Eine einzigartige Persönlichkeit. Ein Juwel von einem Menschen", schrieb Garbage-Sängerin Shirley Manson (59) in ihrer Nachricht. Lila Moss (23), Tochter von Kate Moss, hinterließ drei rote Herzen.