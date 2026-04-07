Nach Nicole Kidmans Vorwurf, dass er bei einer Kusszene in "Big Little Lies" Mundgeruch hatte: Jetzt spricht Alexander Skarsgård. Der Schauspieler deutet an, dass keine Falafel, sondern etwas anderes die Ursache war.

Waren etwa gar keine Falafeln involviert? Alexander Skarsgård (49) hat auf den Mundgeruch-Vorwurf von Nicole Kidman (58) reagiert. Was war passiert? Die Oscarpreisträgerin hatte vor wenigen Wochen verraten, dass für sie Gestank bei Kussszenen ein No-Go ist. "Du könntest der attraktivste Mann der Welt sein - wenn du mit schlechtem Atem auf mich zukommst, war es das", sagte sie in dem Podcast "Las Culturistas".

Namentlich nannte sie Alexander Skarsgård, der 2017 in der Serie "Big Little Lies" ihren gewalttätigen Ehemann spielte. Vor einer Kussszene habe er ein Falafel-Sandwich gegessen. "Nein, nein, nein, Alex. Ich soll dich begehren und küssen - leg die Falafel jetzt weg", habe sie gesagt, erinnerte sich Nicole Kidman. Und: "Ich bin mir sicher, dass er danach nie wieder Falafel gegessen hat".

"Döner Kebab mag ich viel lieber"

In einem Interview zu seinem neuen Film "Pillion" sprach die "Bild"-Zeitung Alexander Skarsgård auf Falafel-Gate an. Doch der konterte: "Ich esse gar nicht so oft Falafel. Döner Kebab mag ich viel lieber. Womöglich meinte sie den", sagte er laut "Bild" mit einem Grinsen. Den Vorfall als solchen leugnet er also nicht.

Seine Schwäche für Döner hat Alexander Skarsgård auch Deutschland zu verdanken. Ebenfalls im Jahr 2017 drehte der Schwede in Berlin den Sci-Fi-Thriller "Mute". Während der Dreharbeiten wohnte er in Kreuzberg, wo der Döner in seiner heute populären Form erfunden wurde. "Das war eine tolle Zeit", schwärmte Skarsgård gegenüber "Bild".

Alexander Skarsgård: Sex-Szenen auch "mit fünf Männern im Wald"

Anders als Nicole Kidman ist er nicht besonders empfindlich bei intimen Szenen. "Mir geht es immer nur um die Geschichte", sagte er zu "Bild". Jede Szene muss dazu beitragen - egal ob es eine Kuss- oder Sexszene ist". Ob mit Männern oder Frauen ist ihm egal, Hauptsache das Vertrauen stimme. Dann auch gerne "mit fünf Männern im Wald".

In "Pillion" küsst Alexander Skarsgård Männer. Er spielt einen homosexuellen Biker, der sich einen jüngeren Mann als Sexsklaven hält. Den gibt Harry Malling (37), der als Kind Harry Potters Cousin Dudley Dursley verkörperte.