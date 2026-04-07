Nach Nicole Kidmans Vorwurf, dass er bei einer Kusszene in "Big Little Lies" Mundgeruch hatte: Jetzt spricht Alexander Skarsgård. Der Schauspieler deutet an, dass keine Falafel, sondern etwas anderes die Ursache war.
Waren etwa gar keine Falafeln involviert? Alexander Skarsgård (49) hat auf den Mundgeruch-Vorwurf von Nicole Kidman (58) reagiert. Was war passiert? Die Oscarpreisträgerin hatte vor wenigen Wochen verraten, dass für sie Gestank bei Kussszenen ein No-Go ist. "Du könntest der attraktivste Mann der Welt sein - wenn du mit schlechtem Atem auf mich zukommst, war es das", sagte sie in dem Podcast "Las Culturistas".