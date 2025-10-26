Ricarda Langs neues Leben - 40 Kilo abgenommen

Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat in den vergangenen 18 Monaten 40 Kilogramm abgenommen. Im einem Interview spricht sie offen über ihren Weg, den Kampf mit dem inneren Schweinehund und warum Ehrlichkeit beim Abnehmen so wichtig ist.
Die vergangenen eineinhalb Jahre haben Ricarda Lang (31) grundlegend verändert. Die frühere Grünen-Vorsitzende nahm 40 Kilogramm ab, schloss ihr Jurastudium ab, heiratete und trat als Parteivorsitzende zurück. Eine Phase des Umbruchs, die die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis 269 (Backnang-Schwäbisch Gmünd) sichtbar verwandelt hat.