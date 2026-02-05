„Er hat deeskaliert und trotzdem ist es passiert“, sagt der Betriebsratschef für den Regionalverkehr der DB. Besseren Schutz verspricht er sich durch Bodycams mit Ton.
Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz macht sich der Betriebsratschef im DB-Regionalverkehr für Bodycams mit Tonfunktion stark. „Wir brauchen eine Bodycam, die auch Tonaufzeichnungen wiedergibt und nicht nur das Filmmaterial“, sagte Ralf Damde, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats DB Regio Schiene/Bus im Gespräch des Sender WDR5. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass der Datenschutz dem entgegenstehen solle.