Rheinfelden im Kreis Lörrach: Angeklagter bestreitet Mordvorwurf zu getötetem Gastwirt

Nach dem gewaltsamen Tod eines Gastwirts in Rheinfelden schweigt der Angeklagte vor Gericht. Die Tat will er jedoch nicht begangen haben.
In dem Mordprozess um einen in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) getöteten Gastwirt bestreitet der Angeklagte vor dem Landgericht Freiburg die Vorwürfe. Er äußerte sich bislang weder zur Sache noch zu seiner Person - ließ über seine Verteidigerin jedoch mitteilen, dass er die Tat nicht begangen habe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-jährigen Afghanen vor, vergangenen Oktober seinen ehemaligen Chef in dessen Lokal heimtückisch ermordet zu haben.