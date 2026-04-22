Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte schrauben Jesusfigur vom Altarkreuz ab und stehlen sie

1 Unbekannte haben aus der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen eine Jesusfigur entwendet. Das Bild zeigt nicht die gestohlene Figur (Symbolbild). Foto: pixabay/marcino/pixabay/marcino

Unbekannte haben aus der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen eine Jesusfigur gestohlen. Dafür schraubten sie den Korpus vom Altarkreuz ab und nahmen ihn samt Schrauben mit.











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Sie hatten es auf Jesus abgesehen: Unbekannte haben aus der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) die Jesusfigur entwendet. Dazu schraubten sie den Körper vom Altarkreuz ab und nahmen ihn samt den Schrauben mit, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Raub muss sich ersten Ermittlungen zufolge zwischen Freitag- und Sonntagmorgen während der üblichen Öffnungszeiten der Kirche ereignet haben. Die hölzerne Figur ist laut Mitteilung rund 25 Zentimeter hoch, ihr materieller Wert wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.