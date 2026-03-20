Rhein-Neckar-Kreis: Frau prellt Taxifahrer und bricht in Haus ein

1 Die Polizei konnte die Frau aufspüren. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Taxifahrt nicht bezahlt und Fenster eingeschlagen: Was eine Frau im Rhein-Neckar-Kreis anstellt und wie die Polizei sie aufspürt.











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Eine Frau hat im Rhein-Neckar-Kreis versucht, ihre Taxikosten zu prellen und ist dann in ein Haus eingebrochen. Die Polizei nahm die 41-Jährige fest. Die Frau hatte sich nach Polizeiangaben mit einem Taxi aus dem gut 70 Kilometer entfernten Landau in Rheinland-Pfalz zu einem Anwesen in Gaiberg fahren lassen. Dort sei sie ausgestiegen und habe sich geweigert, die Fahrtkosten in Höhe von rund 150 Euro zu bezahlen.