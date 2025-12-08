Ein cremiger Schokoaufstrich, der ohne viel Zucker auskommt und durch Bohnen und Nüsse überraschend viel Eiweiß mitbringt. Perfekt für alle, die eine leichtere Alternative zu klassischer Schokocreme suchen.

Dieses Rezept aus der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ zeigt, wie einfach ein schokoladiger Brotaufstrich gelingen kann, der zugleich leicht, pflanzlich und eiweißreich ist. Die Mischung aus Cashews, Kidneybohnen und natürlicher Süße ergibt eine erstaunlich cremige Schokocreme, die frisch gemixt sofort einsatzbereit ist und im Glas noch etwas nachdickt.

Rezept: Schokoaufstrich selbstgemacht – kalorienarm und proteinreich Für den Schokoaufstrich: 50 g Cashewkerne oder Cashewmus

100 g Kidneybohnen aus der Dose, abgespült

30 g Dattelsüße (oder entsteinte Softdatteln)

100 ml Mandel-Hafer-Drink oder ein anderer Pflanzendrink

1 EL Kakaopulver

1 EL Rübensirup (optional)

etwas Vanille oder Vanillextrakt Zubereitung Cashewkerne fein mahlen. Wer einen Pürierstab statt eines Hochleistungsmixers nutzt, greift besser direkt zu Cashewmus. Kidneybohnen zusammen mit der Dattelsüße und dem Großteil des Pflanzendrinks cremig pürieren, bis eine glatte Masse entsteht. Übrige Zutaten einarbeiten und alles gut verrühren. Die Creme in saubere Schraubgläser füllen und im Kühlschrank lagern. Innerhalb von fünf Tagen verbrauchen. Hinweise: Je nach Nuss-Vorliebe lassen sich Cashews problemlos austauschen.

Direkt nach dem Mixen ist die Creme noch leicht flüssig – das erleichtert das Umfüllen. Im Kühlschrank wird sie streichfähiger.

Die Schokocreme kann eingefroren werden. Dabei Gläser nur zu zwei Dritteln füllen, da sich die Masse ausdehnt. Das Rezept hier beim SWR ansehen.

Rezeptautor

Sabine Schütze: Sie ist Journalistin und Ernährungsberaterin, seit vielen Jahren Teil der SWR-Umweltredaktion und Expertin für alltagstaugliche Ernährungsthemen im Radio und TV. Außerdem betreibt sie den Blog „Sabine isst“.

Das ist „Kaffee oder Tee“

„Kaffee oder Tee“ ist das Service-Magazin des SWR am Nachmittag. Die Sendung bietet praktische Tipps aus Küche, Garten, Gesundheit und Alltagsorganisation sowie regelmäßig neue Rezepte von Profis und Ernährungsexpertinnen.