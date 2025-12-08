Ein cremiger Schokoaufstrich, der ohne viel Zucker auskommt und durch Bohnen und Nüsse überraschend viel Eiweiß mitbringt. Perfekt für alle, die eine leichtere Alternative zu klassischer Schokocreme suchen.
Dieses Rezept aus der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ zeigt, wie einfach ein schokoladiger Brotaufstrich gelingen kann, der zugleich leicht, pflanzlich und eiweißreich ist. Die Mischung aus Cashews, Kidneybohnen und natürlicher Süße ergibt eine erstaunlich cremige Schokocreme, die frisch gemixt sofort einsatzbereit ist und im Glas noch etwas nachdickt.