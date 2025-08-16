Reutlingen: Polizei beschlagnahmt Ford Mustang – keine Fahrerlaubnis

Mit seinem Ford Mustang beschleunigt ein Mann mehrfach am Freitagabend in einem Tunnel in Reutlingen. Die Polizei kontrolliert ihn. Sein Fahrzeug sieht er erst mal nicht wieder.
Weil er bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis gefahren ist, ist der Sportwagen eines Mannes nun beschlagnahmt worden. Der 37-Jährige müsse damit rechnen, dass er seinen Ford Mustang nicht wieder zurückbekomme, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe demnach die Möglichkeit, dass das Fahrzeug nach Abschluss des Verfahrens versteigert werde.