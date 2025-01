1 Die Polizei ermittelt zu den Ursachen (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Bei einem Arbeitsunfall sterben am Dienstagmorgen zwei Menschen. Auf einem Firmengelände tritt aus einer Gasflasche Silan-Gas aus. Es kommt zu einer Explosion.











Zwei Männer sind am Dienstagmorgen bei einem schweren Arbeitsunfall in Reutlingen getötet worden. Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf dem Gelände einer Firma in der Hauffstraße ereignet.