Reutlingen: Angeklagter schweigt zu Fenstersturz und Vergewaltigung

Ein Abend mit viel Alkohol endet in einem Gewaltverbrechen: Ein Mann soll seinen Bekannten aus dem Fenster gestoßen und vergewaltigt haben. Vor Gericht schweigt er.
Nach viel Bier, Marihuana und Wodka kommt es zwischen zwei Männern in Reutlingen zu einem Streit und einer unfassbaren Tat. Weil er sein Opfer aus einem Fenster in sieben Metern Höhe gestoßen und dann den schwer verletzten Mann vergewaltigt haben soll, steht ein 30 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Tübingen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Totschlag und Vergewaltigung vor. Der Angeklagte schweigt zum Prozessauftakt.