Rettungshubschrauber am Flugplatz Pattonville: Hagelkörner zwingen Helikopter zur Pause

1 Hubschrauber am Haken. Per Tieflader ging es in eine Werft. Foto: /Christoph Bühler

Eine Ersatzmaschine vertritt derzeit Christoph 51 am Flugplatz Pattonville (Kreis Ludwigsburg). Der Rettungshubschrauber wurde beim Hagel vor einer Woche so stark beschädigt, dass er nicht mehr fliegen kann. Per Tieflader ging es in eine Werft.











Das Unwetter vor einer Woche ist auch an dem Rettungshubschrauber am Flugplatz Pattonville nicht spurlos vorübergegangen. Wie die DRF Luftrettung mitteilt, wurde bei dem Hagelschauer am Freitag vorige Woche an der Station Stuttgart, wie der Standort am Flugplatz Pattonville heißt, der Christoph 51 so stark beschädigt, dass er keine Einsätze mehr fliegen kann und abgemeldet werden musste.