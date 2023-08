Rettungsdienst in Stuttgart überlastet

1 Die Retter in Stuttgart sind am Anschlag – und müssen ungewöhnliche Hilfe in Anspruch nehmen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Autobauer als Lebensretter? In Stuttgart ist das nicht so abwegig. Denn die Werkambulanz von Mercedes übernimmt immer mehr Einsätze außerhalb des eigenen Geländes. Auch Porsche steht parat. Dafür gibt es Gründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit Jahren schrillen die Alarmglocken – nicht nur in Stuttgart, aber auch. Überall steigen die Einsatzzahlen des Rettungsdiensts. In der Landeshauptstadt zuletzt geradezu dramatisch – um 15,5 Prozent auf 44 370 im Jahr 2022, ein Allzeit-Hoch bisher ungekannten Ausmaßes. Gründe gibt es einige, vor allem das geänderte Notrufverhalten. Leute wählen die 112 wegen Lappalien oder weil sie sich erhoffen, so schneller zu einem Facharzt oder einer Untersuchung zu kommen.