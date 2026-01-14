Bevor in zwei Jahren die Staatsgalerie saniert wird, wird noch mal quietschend bunt gefeiert. „Like a Stirling“ heißt die Neuauflage der Retro-Party – zum 100. des Star-Architekten.

Schulterpolster, Schweißbänder, Puffärmel, quietschend bunte Krawatten, übergroße Blazer und Vokuhila-Frisuren – die Neue Staatsgalerie war voll damit, als sie am 22. März 2024 ihren 40. Geburtstag im Stil der 80er feierte, also im Stil jener Zeit, die den kulturellen Aufbruch in Stuttgart markierte. Das Flaggschiff der Postmoderne, von Star-Architekt James Stirling erbaut, habe „für den gesamten süddeutschen Raum einen therapeutischen Charakter“, frohlockte damals der Künstler Joseph Beuys.

Wochen im Voraus waren alle Karten für die schrille Retro-Party vergriffen, mit der die Staatsgalerie zu ihrem 40. Geburtstag einen Volltreffer landete. Wer dabei war, vergisst diese Nacht nicht – und kann sich nun freuen: Am 27. Februar kehrt die Discokugel in den Innenhof des Museums zurück.

In dieser langen Nacht leben erneut die wilden 80er auf – diesmal zu Ehren des Architekten James Stirling, der im kommenden April 100 Jahre alt geworden wäre. Seine Staatsgalerie mit bunten Popelementen und dem markanten grünen Noppenboden wurde zum architektonischen Wahrzeichen Stuttgarts.

Die Disco-Kugel kehrt in den Hof der Staatsgalerie zurück. Foto: Lichtgut

„Like a Stirling“ – unter diesem Motto steht das „Weekend-Warmup“ mit gewünschter Kostümierung und mit ansteckender Tanzlust zwischen grellen Farben, ikonischen Hits und Kunstwerken.

Der Vorverkauf hat begonnen

2027 soll in einem Teil der Staatsgalerie die Sanierung beginnen – zugänglich bleibt das Museum. Kunstfans haben dieses Jahr also die Möglichkeit, noch mal die Sammlung in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben. DJ Jens Herzberg legt den Soundtrack der 80er auf und wird Kollegen mitbringen. Der Vortragssaal wird erneut zum Dancefloor, während Walking Act mit Liebeserklärungen an die Meisterwerke des Hauses bei Rundgängen für die passende Portion Kunst sorgen.

Der Vorverkauf hat im Netz begonnen. Mitglieder der Freunde der Staatsgalerie haben freien Eintritt.