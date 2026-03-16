Restaurant und Hotel eröffnet: Motorworld Inn geht in Böblingen an den Start

20 Am 10. März startete der Betrieb schon mit einem „Soft Opening“. Foto: Motorworld Group

Die Motorworld Region Stuttgart in Böblingen erhält Zuwachs: In dem Restaurant und Hotel „Motorworld Inn“ lädt das PS-Zentrum ab sofort zum Boxenstopp.











Link kopiert



Die Motorworld Region Stuttgart auf dem ehemaligen Flugfeld in Böblingen schaltet einen Gang höher: Nach einem Soft-Opening am 10. März gehen nun das Motorworld Inn Restaurant und das Motorworld Inn Hotel offiziell an den Start. Das teilt die Motorworld-Gruppe am Montag per Pressemitteilung mit. Die neuen Einrichtungen ersetzen die zwei bisherigen gastronomischen Angebote in der Motorworld: das Café Reimann und das Ristorante Da Signora, deren Mietverträge ausgelaufen waren.