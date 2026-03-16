Restaurant und Hotel eröffnet: Motorworld Inn geht in Böblingen an den Start
Am 10. März startete der Betrieb schon mit einem „Soft Opening“. Foto: Motorworld Group

Die Motorworld Region Stuttgart in Böblingen erhält Zuwachs: In dem Restaurant und Hotel „Motorworld Inn“ lädt das PS-Zentrum ab sofort zum Boxenstopp.

Die Motorworld Region Stuttgart auf dem ehemaligen Flugfeld in Böblingen schaltet einen Gang höher: Nach einem Soft-Opening am 10. März gehen nun das Motorworld Inn Restaurant und das Motorworld Inn Hotel offiziell an den Start. Das teilt die Motorworld-Gruppe am Montag per Pressemitteilung mit. Die neuen Einrichtungen ersetzen die zwei bisherigen gastronomischen Angebote in der Motorworld: das Café Reimann und das Ristorante Da Signora, deren Mietverträge ausgelaufen waren.

 

„Der Mietvertrag mit dem Café Reimann ist regulär ausgelaufen“, hatte Centermanagerin Susanne Kirschbaum bereits im August vergangenen Jahres bestätigt. Die Motorworld plante auf den größeren, zusammengelegten Flächen ein neues gastronomisches Konzept, das sich bereits an den Schwester-Standorten in München und auf Mallorca bewährt habe und dort schon auf Hochtouren laufe.

Sitzen unter Hebebühne und Ford-Oldtimer

Das neue Restaurant ist im Stil einer historischen Werkstatt gehalten und mit automobilen Erinnerungsstücken ausgestattet. Zu den Blickfängen gehören eine Sitzgruppe unter einer Hebebühne sowie ein roter Ford Hamblin aus dem Jahr 1938, der kopfüber von der Decke hängt. Die Speisekarte zündet den Turbo mit Klassikern aus den Automobil-Nationen Italien, USA und Deutschland: von Cheeseburgern und Steinofen-Pizza bis zu Currywurst, Kässpätzle und Maultaschen.

Der Innenbereich bietet rund 200 Sitzplätze, die Außenterrasse weitere 80 Plätze bei voller Auslastung. Ergänzt wird das Angebot durch die Coffeebar Motomio, die Kaffeespezialitäten, hausgemachtes Eis und kleine Snacks serviert. Die Räumlichkeiten können auch für Veranstaltungen, Firmenfeiern und private Anlässe angemietet werden. Das Restaurant ist täglich von 12 bis 23 Uhr geöffnet, die Coffeebar läuft montags bis freitags ab 7 Uhr, am Wochenende ab 8 Uhr auf vollen Touren.

Der 38er-Ford Hamblin ziert die Decke über der Bar. Foto: Motorworld

Das Motorworld Inn Hotel tritt an die Stelle des V8-Classic-Hotels im historischen Hauptgebäude des ehemaligen Landesflughafens. Es verfügt über 36 Zimmer: Elf individuell gestaltete Themenzimmer, 23 Standardzimmer sowie zwei Long-Stay-Apartments mit Kitchenette und Arbeitsbereich. Zusätzlich stehen Meeting- und Tagungsräume zur Verfügung. Das Hotel richtet sich sowohl an Geschäftsreisende als auch an Besucher der Motorworld.

„Wir haben einen Ort geschaffen, der weit über klassische Gastronomie und Hotellerie hinausgeht“, erklärt Natascha Flamm, geschäftsführende Gesellschafterin von Rauschenberger Catering und Restaurants Böblingen, die das gastronomische Konzept entwickelt hat. Für Centermanagerin Susanne Kirschbaum ist die Veränderung ein Bekenntnis zum Standort: Die Motorworld investiere einen „nennenswerten Betrag“ in den Umbau – ein klares Signal, dass man hier langfristig Gas geben will.

Betrieben werden Restaurant und Hotel von Rauschenberger Catering und Restaurants aus Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und hat bereits an den Motorworld-Inn-Standorten in München und Mallorca die Startflagge geschwenkt. Die Lage – im besten Falle – nur 20 Minuten vom Flughafen Stuttgart entfernt soll besonders für Geschäftsreisende im Raum Böblingen und Sindelfingen attraktiv sein.

Motorworld Region Stuttgart

In historischen Mauern
Die Motorworld Region Stuttgart befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Böblingen-Sindelfingen am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen.

Für PS-Fans
Zu den Attraktionen gehören verschiedene Autohäuser, Werkstätten, das V8 Hotel sowie wechselnde Veranstaltungen für Auto-Enthusiasten. Die Motorworld gehört zu einem Netzwerk mehrerer Standorte in Deutschland, darunter auch München.

 