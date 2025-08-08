Restaurant am Marienplatz dicht: Afrikanisches Lokal Madagascar geschlossen

Die Türen des Restaurants Madagascar am Marienplatz in Stuttgart-Süd sind bereits seit einigen Wochen dicht. Wie geht es mit dem Lokal weiter? Wir haben nachgefragt.
In den vergangenen Wochen war viel los, Familie Tesfamariam war mit ihrem Catering auf unterschiedlichsten Stadtfesten vertreten, währenddessen lief der Betrieb des Ambiente Africa in der Werastraße in Stuttgart-Mitte wie gewohnt weiter. Die Türen ihres Restaurants Madagascar am Marienplatz jedoch blieben schon seit einigen Wochen geschlossen. „Wir sind mit dem Madagascar aus der Lokalität am Marienplatz ausgezogen“, erklärt Tochter Ruth Tesfamariam, die das Restaurant geleitet hat. „Das alte Madagascar war riesig und ohne Terrasse“, sagt die Stuttgarterin, „das war insbesondere in den sonnigen Monaten von April bis August schwer voll zu bekommen.“