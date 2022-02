1 Nach der Bundeswehr ist man Reservist. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Wer früher in der Bundeswehr gedient hat, gehört bis zum Alter von 65 Jahren zu den Reservisten. Was kommt auf sie zu im Verteidigungsfall? Eine Einberufung?















Stuttgart - Die Bundeswehr beruft zur Zeit keine Reservisten ein, teilt der Reservistenverband in Baden-Württemberg am Donnerstag auf Anfrage mit. Aber ob das immer so bleibe, dass wisse keiner. Man könne ja nicht „in die Glaskugel“ gucken, sagt ein Sprecher. Rein theoretisch ist es laut Wehrpflichtgesetz möglich, dass die Bundesregierung auch ehemalige Bundeswehrsoldaten oder Soldatinnen im Spannungs- oder Verteidigungsfall zum Wehrdienst „beordert“. Eine solche Lage liegt derzeit aber nicht vor. Eine eventuelle Beorderung erfolgt durch einen Einberufungsbescheid des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr – wie die ehemaligen Kreiswehrersatzämter heute heißen. Möglich sind auch Wehrübungen und dienstliche Veranstaltungen, in denen „beorderte“ Reservisten fortgebildet werden.

Ärztliche Untersuchung vor Einberufung

Reservist ist automatisch jeder in Deutschland, sobald er zwei Tage in der Bundeswehr gedient hat, gleich ob einst als Wehrpflichtiger oder Zeitsoldat. Der Status gilt bis zum 65sten Lebensjahr. Vor einer möglichen Einberufung findet eine truppenärztliche Untersuchung statt. Die Reservisten sind in drei Gruppen eingeteilt: Da gibt es die Allgemeine Reserve, dann die beorderten Reservisten, die regelmäßig bei der Bundeswehr tätig sind und eine Gruppe, die sogenannte Spiegeldienste bei der Bundeswehr durchführt – also spezielle Funktionen ausübt. Der Reservistenverband in Deutschland hat 115.000 Mitglieder. Er sieht sich als Mittler zwischen Bundeswehr und Gesellschaft.