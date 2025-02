Renovierung in Ludwigsburg: Frischzellenkur für die Walckerorgel

1 Fabian Wöhrle: „Die Orgel muss erst stabilisiert werden.“ Foto: Avanti/Ralf Poller

Das einzigartige Instrument in der Ludwigsburger Friedenskirche wird in den nächsten Jahren von Grund auf erneuert. Die Kosten dürften bei 800 000 Euro liegen.











Link kopiert



Die Orgel gilt als Königin der Instrumente, aber auch eine Königin kommt in die Jahre, und dann kann ihr allmählich die Puste ausgehen. Sie braucht Hilfe. In Not ist die spätromantische Walckerorgel der Friedenskirche in Ludwigsburg. Ein einzigartiges Instrument, sagt Konrad Seigfried, lange Jahre Erster Bürgermeister in Ludwigsburg und Vorsitzender des Vereins Walcker-Orgel-bewahren.