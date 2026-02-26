Renninger bei Kika-Show: Der 13-Jährige Samuel erobert bei „Dein Song“ die Fernsehbühne

Samuel Höss aus Renningen spielt mit 13 Jahren schon vier Instrumente – und zeigt jetzt bei „Dein Song“ von Kika im TV, welches Talent er auch als Singer-Songwriter hat.

Samuel Höss saß mit seiner Mutter im Auto, als die frohe Botschaft ihn erreichte. Genau verfolgen konnte er das Gespräch zwar nicht. „Aber ich habe mir schon gedacht, dass es Kika ist“, verrät er. Kika, der Kindersender der Öffentlich-Rechtlichen, hatte gute Neuigkeiten zu verkünden: Der 13-jährige Samuel aus Renningen ist einer von 13 Kandidaten bei der Show „Dein Song“.

Die Nachwuchsmusiker treten in der Sendung mit einem selbst geschriebenen Lied vor eine dreiköpfige Jury. Geht es für sie eine Runde weiter, können sie in einem Songwriting-Camp an ihrer Kreation feilen – und sich schließlich in einer finalen Liveshow beweisen. Ob Samuel Höss es bis ins Finale geschafft hat, das ist noch ein Geheimnis. Die erste Folge mit ihm wird am Donnerstag, 25. Februar, um 19.25 Uhr ausgestrahlt.

Seine Schwester brachte Samuel drei Instrumente bei

Dass er überhaupt in der Sendung gelandet ist, hat Samuel seiner Familie zu verdanken: „Ich habe die Serie schon mal geschaut“, erzählt der 13-Jährige. „Meine Schwester hat dann vorgeschlagen: Willst du nicht auch mitmachen?“ Beworben hat sich Samuel dann eher zum Spaß – geklappt hat es trotzdem.

Und überhaupt hat die Familie Samuel nicht nur bei kreativer Arbeit unterstützt, sondern ihn auch vor einigen Jahren näher an die Musik gebracht. Denn seine großen Schwestern waren es, die ihn überhaupt erst richtig zur Musik gebracht haben. Gesungen hat er indes schon lange. „Wenn man alte Videos schaut, dann habe ich schon als Kleinkind gesungen“, scherzt der 13-Jährige.

Seine älteste Schwester brachte ihm später nicht nur das Klavierspielen, sondern auch Ukulele und Cajon bei. Dank eines Kurses an der Schule kam sogar noch das Cello dazu. Ein Lieblingsinstrument kann der junge Renninger aber nicht klar benennen. „Kommt auf die Situation an“, sagt er. Geht’s um die Begleitung für den Gesang, ist es das Klavier. „Aber solo finde ich das Cello schon besser. Ich finde den tiefen Klang schön.“

Samuel aus Renningen bei „Dein Song“: „Nicht direkt zweifeln“

Samuel singt im Chor mit der Jury: Sängerin und Produzentin Aisha Vibes, „Revolverheld“-Sänger Johannes Strate und Singer-Songwriterin Madeline Juno (von links). Foto: Andrea Enderlein/ZDF

Und bei seinem Beitrag für die Kika-Sendung? „Da geht es um einen Jungen und ein Mädchen“, erklärt er. Der Junge stellt eine Frage – muss auf eine Antwort des Mädchens aber warten. Die Botschaft des Lieds: „Nicht direkt zweifeln, wenn man mal nicht direkt eine Antwort bekommt“, sagt Samuel.

Ob es Samuel ins Finale geschafft hat, ist noch ein Geheimnis

Abgedreht wurden die Folgen von „Dein Song“ bereits, ausschließlich des Finales. Ob es Samuel nach dem ersten Auftritt vor der Jury weiter geschafft hat, darf er natürlich nicht verraten – von seinem ersten Mal vor einer Kamera erzählt er aber trotzdem. „Ich war sehr nervös und hab’ mich auch ein bisschen verspielt“, erinnert sich Samuel. Macht aber nichts: Die Juroren haben bei seinem ersten Auftritt gleich ein bisschen mitgesungen, im „Jurychor“, wie Samuel erzählt.

Wenn seine erste Folge am Donnerstagabend läuft, schaut er sich das mit seiner Familie an. „Es ist schon lustig, sich dann selbst zu sehen“, glaubt Samuel. Eine Überraschung wird der Ausgang aber auch für seine Freunde: „Die wissen eigentlich nichts.“ Und egal, wie es für Samuel bei „Dein Song“ ausgeht: Die nächsten Lieder schreibt er schon fleißig. In seinem nächsten Werk soll es um Zuverlässigkeit und Freundschaft gehen: „Dass man für eine Person immer da ist und sich der immer öffnen kann.“