Renninger bei Kika-Show: Der 13-Jährige Samuel erobert bei „Dein Song“ die Fernsehbühne

Samuel Höss aus Renningen spielt mit 13 Jahren schon vier Instrumente – und zeigt jetzt bei „Dein Song“ von Kika im TV, welches Talent er auch als Singer-Songwriter hat.
Samuel Höss saß mit seiner Mutter im Auto, als die frohe Botschaft ihn erreichte. Genau verfolgen konnte er das Gespräch zwar nicht. „Aber ich habe mir schon gedacht, dass es Kika ist“, verrät er. Kika, der Kindersender der Öffentlich-Rechtlichen, hatte gute Neuigkeiten zu verkünden: Der 13-jährige Samuel aus Renningen ist einer von 13 Kandidaten bei der Show „Dein Song“.