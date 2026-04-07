Rennfahrer-Reel in Tokio: Kim Kardashian und Lewis Hamilton heizen Gerüchte weiter an

Mit einem Instagram-Reel heizt Formel-1-Star Lewis Hamilton die Gerüchteküche um ihn und Reality-Star Kim Kardashian weiter an. Das Video zeigt die beiden bei einer rasanten Ferrari-Fahrt in Tokio.

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) rasen gemeinsam durch Tokio - und machen dabei gleich zwei Dinge auf einmal: Spaß haben und eine wie auch immer geartete Beziehung offiziell bestätigen. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister postete am Montag ein Instagram-Reel, das ihn am Steuer seines Ferrari F40 bei wilden Donuts auf der legendären Daikoku Parking Area in Tokio zeigt. Am Ende des Videos taucht dann Kardashian auf: Im weißen Rollkragenpulli sitzt sie auf dem Beifahrersitz und sagt mit einem Grinsen in die Kamera: "Das ist irre."

"Here we go again, Japan, Tokyo drift Vol. III", schrieb Hamilton dazu - unterlegt mit dem Song "Victory Lap" von Skepta, PlaqueboyMax und Fred Again.

Gemeinsamer Urlaub mit Familie

Dass Kardashian und Hamilton Tokio gemeinsam erkunden, war bereits seit Ende März bekannt. Eine Quelle hatte dem US-Magazin "People" am 25. März bestätigt, dass die beiden zusammen in der japanischen Metropole urlaubten - und zwar nicht allein.

Mit dabei waren Kardashians drei jüngere Kinder Saint (10), Chicago (9) und Psalm (6), die sie mit ihrem Ex-Mann Kanye West (48) hat. Auch Schwester Khloé Kardashian (41) reiste demnach gemeinsam mit ihren Kindern True (7) und Tatum (3) an.

Insider: "Kim ist sehr in ihn verknallt"

Dass es mehr ist als eine flüchtige Bekanntschaft, berichtete ein Insider dem US-Magazin. Hamilton sei "ein unkomplizierter Typ mit toller Energie", hieß es dort. Kardashians Familie möge ihn. Und Kardashian selbst? Die sei "sehr in ihn verknallt", behauptet die Quelle weiter. "Sie sind beide viel beschäftigt, aber sehen sich so oft wie möglich. Es ist mehr als eine lockere Verbindung. Kim ist nicht leicht zu begeistern - aber er hat ihr Interesse definitiv geweckt."

Die erste öffentliche Andeutung einer Annäherung hatte Hamilton bereits im März geliefert: Als Kardashian Fotos von sich nach einer Oscar-Party postete, kommentierte der Brite mit einem Herz-Augen-Emoji - 😍.

Von der Rennstrecke ins Rampenlicht

Für Hamilton ist die öffentliche Aufmerksamkeit abseits der Formel 1 nichts Neues. Der 41-Jährige war bis 2019 mit Sängerin Nicole Scherzinger (47) liiert, seitdem wurde er immer wieder mit verschiedenen Persönlichkeiten in Verbindung gebracht.

Kim Kardashian gilt seit ihrer Trennung von Pete Davidson (32) 2022 offiziell als Single - auch wenn es immer wieder Gerüchte gab.