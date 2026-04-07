Rennfahrer-Reel in Tokio: Kim Kardashian und Lewis Hamilton heizen Gerüchte weiter an

Mit einem Instagram-Reel heizt Formel-1-Star Lewis Hamilton die Gerüchteküche um ihn und Reality-Star Kim Kardashian weiter an. Das Video zeigt die beiden bei einer rasanten Ferrari-Fahrt in Tokio.
Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) rasen gemeinsam durch Tokio - und machen dabei gleich zwei Dinge auf einmal: Spaß haben und eine wie auch immer geartete Beziehung offiziell bestätigen. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister postete am Montag ein Instagram-Reel, das ihn am Steuer seines Ferrari F40 bei wilden Donuts auf der legendären Daikoku Parking Area in Tokio zeigt. Am Ende des Videos taucht dann Kardashian auf: Im weißen Rollkragenpulli sitzt sie auf dem Beifahrersitz und sagt mit einem Grinsen in die Kamera: "Das ist irre."