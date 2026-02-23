Remshalden: Die Zukunft des Bauens erleben – IBA’27-Zentrum lädt zur Besichtigung

Das Bildungszentrum Bau in Remshalden-Geradstetten ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung 2027. Eine Besichtigung ist am Donnerstag, 26. Februar, möglich.
Mit klugen und mutigen Projekten will die Internationale Bauausstellung Stadtregion Stuttgart 2027 (IBA’27) zeigen, wie das Zusammenleben, Wohnen und Arbeiten in der Region Stuttgart künftig funktioniert. Ziel für die Präsentation der Projekte ist das Jahr 2027 – also genau 100 Jahre nach der weltweit beachteten Architekturschau „Die Wohnung“ des Deutschen Werkbunds auf dem Stuttgarter Weissenhof.