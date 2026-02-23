Remshalden: Die Zukunft des Bauens erleben – IBA’27-Zentrum lädt zur Besichtigung

Das Bildungszentrum Bau in Remshalden-Geradstetten ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung 2027. Eine Besichtigung ist am Donnerstag, 26. Februar, möglich.

Mit klugen und mutigen Projekten will die Internationale Bauausstellung Stadtregion Stuttgart 2027 (IBA’27) zeigen, wie das Zusammenleben, Wohnen und Arbeiten in der Region Stuttgart künftig funktioniert. Ziel für die Präsentation der Projekte ist das Jahr 2027 – also genau 100 Jahre nach der weltweit beachteten Architekturschau „Die Wohnung“ des Deutschen Werkbunds auf dem Stuttgarter Weissenhof.

Seit Juli 2025 gehört der Neubau des Bildungszentrums Bau in Remshalden zu den offiziellen IBA’27-Projekten. Das Zentrum im Ortsteil Geradstetten ist eines der größten überbetrieblichen Ausbildungsstätten der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg.

Alte Anlage stammt aus den 1970ern

Der Verband Bauwirtschaft Baden-Württemberg, ein eingetragener Verein, modernisiert die Anlage grundlegend. Die Gebäude aus den 1970er Jahren weichen Neubauten, die funktional, energetisch und baulich heutigen Anforderungen entsprechen.

Auf diesem Areal kommen künftig die Bereiche Lernen, Wohnen und Begegnung klimaschonend und innovativ zusammen. Der Entwurf nutzt recycelten Beton, regionale Baustoffe, ein hybrides Energiesystem und flexible Raumstrukturen. Neue Werkhallen, Seminarräume und großzügige Freiflächen machen die Ausbildung fit für die Zukunft – und das direkt am Ufer der Rems.

Auf dem Neubauareal entstehen moderne Werkhallen mit umfassender Medienversorgung, Lehrsäle, Labore, Sozialräume sowie ein Internat mit 200 Betten – doppelt so viele wie bisher. Weitere Bauabschnitte schaffen Lernräume, die Einblicke in neue Bauweisen ermöglichen und damit auch didaktisches Potenzial für die Fachöffentlichkeit bieten. Bis 2027 sollen Gästehaus, Kantine und Verwaltung fertig sein.

Andreas Hofer, Intendant der IBA’27, erklärt: „Die IBA’27 sucht Orte, an denen der Wandel des Bauens greifbar wird. Der Fokus beim Neubau des Bildungszentrums auf Innovation, Nachhaltigkeit und Wissenstransfer war ausschlaggebend für die Aufnahme als IBA’27-Projekt.“

Ergänzend erläutert IBA-Geschäftsführerin Gabriele König: „Für die IBA’27 ist klar: Die Bauwende braucht mehr als neue Konzepte – sie braucht Menschen, die sie umsetzen. In Geradstetten lernen junge Fachkräfte, was es heißt, die Zukunft des Bauens aktiv mitzugestalten.«

Am Donnerstag, 26. Februar, laden die IBA’27-Friends Interessenten ein, das Bildungszentrum zu besichtigen und sich über das zukunftsorientierte Projekt im Bereich Handwerk und Bildung zu informieren. Es gibt zudem die Möglichkeit, mit den Projektverantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Im Anschluss an die Führung, die um 16 Uhr beginnt und etwa zwei Stunden dauert, gibt es ist ein Get-Together mit Zeit für den persönlichen Austausch.

Zukunftsweisendes Projekt

Das Bildungszentrum Geradstetten befindet sich am Oberen Wasen 12 in Remshalden. Treffpunkt ist am gelben IBA’27-Projektmarker. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Park+Ride-Platz im Stegwiesenweg.

Ein Hinweis zur Anmeldung: Für Nicht-Mitglieder des Vereins IBA’27 Friends wird bei Teilnahme ein Kostenbeitrag von 15 Euro pro Person fällig. Der Betrag ist bei der Veranstaltung in bar zu entrichten.