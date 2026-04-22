Sarah Joepgen ist Juristin, aber sie ist auch Yogalehrerin. Für die 44-Jährige schließt sich das nicht aus. Die ungewöhnliche Kombination bereichert den Alltag der zweifachen Mama.
Keine große Lebenskrise, keine gesundheitlichen Probleme, keine Überlastung oder der Wunsch, sich neu zu erfinden, sondern einfach die pure Neugierde haben Sarah Joepgen vor ziemlich genau elf Jahren zum Yoga gebracht. „Bewegung war schon immer meine große Leidenschaft. Am liebsten draußen. Dann war plötzlich Yoga in aller Munde, und ich wollte es auch probieren.“