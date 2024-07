Remseck am Neckar: Rettungshubschrauber Christoph 51 durch Hagel beschädigt

Remseck am Neckar

1 Hubschauber Christoph 51. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Durch Hagel wird in Remseck am Neckar der Hubschrauber Christoph 51 der DRF Luftrettung beschädigt. Er wird abtransportiert.











Link kopiert



Der Hubschrauber Christoph 51 der DRF Luftrettung ist in Remseck am Neckar im Kreis Ludwigsburg von Hagel stark beschädigt worden. Der Hubschrauber sei wegen dieser Schäden ausgetauscht worden, wie eine Sprecherin auf schriftliche Anfrage mitteilte. Der beschädigte Helikopter der DRF Luftrettung wurde mit einem Tieflader zur Reparatur in eine Werft nach Rheinmünster im Kreis Rastatt transportiert.