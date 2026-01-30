Rems-Murr-Kreis: Warum die Abfallwirtschaft von Waiblingen nach Schorndorf zieht

Ein ungewöhnliches Projekt zwingt die AWRM zum zeitweisen Standortwechsel. Rems-Murr-Landrat Richard Sigel spricht von einem Modell mit Signalwirkung.
In der Stuttgarter Straße 110 in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) herrscht Aufbruchstimmung. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) zieht aus – allerdings nur vorübergehend. Von Montag, 2. Februar, an ist die Verwaltung in der Silcherstraße 39 in Schorndorf zu finden. Der Grund: Ein Umbau, der die angespannte Situation der Sonderpädagogischen Bildungszentren im Rems-Murr-Kreis verbessern soll.