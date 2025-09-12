Rems-Murr-Kreis: Über 800 Ausbildungsplätze noch frei – jetzt schnell bewerben

Trotz Ausbildungsstart im September bleiben viele Lehrstellen offen. Warum sich eine Bewerbung noch lohnt – und wie man kurzfristig noch einen Platz ergattern kann.
Im Rems-Murr-Kreis zeigt sich der Ausbildungsmarkt auch im September noch aufnahmebereit. Wie die Agentur für Arbeit Waiblingen mitteilt, sind mehr als 800 Ausbildungsstellen weiterhin unbesetzt – Wochen nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres. Besonders gefragt sind laut der Agentur Berufe im Einzelhandel, Lagerbereich oder Lebensmittelhandwerk. Doch auch Pflege, Handwerk und technische Berufe böten nach wie vor Einstiegsmöglichkeiten.